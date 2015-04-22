Допомога тяжкохворим жителям Донбасу: ще 19 осіб отримали підтримку від Штабу Ахметова

На поточному тижні, 20 - 24 квітня, в рамках програми «Адресна допомога» Гуманітарний штаб Ріната Ахметова виділив кошти на лікування ще 19-ти мешканців Донбасу, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Загальна сума допомоги становить 260 000 гривень.

Протягом тижня фахівці Штабу Ріната Ахметова закуплять і доставлять в лікарні всі необхідні препарати для 12 дітей з Донецької та Луганської областей віком від 2 тижнів до 16 років. Усім їм необхідне термінове лікування важких вроджених захворювань головного мозку і центральної нервової системи, родових травм, ДЦП, епілепсії, онкологічних захворювань.

Серед тих, хто отримає допомогу і сім'я-переселенців Ропаєвих з Луганська. Більше півроку Штаб допомагає 14-річному Роберту у боротьбі з пухлиною головного мозку. Восени хлопчик разом з мамою кілька місяців провів на лікуванні в київській клініці «Охматдит». Зараз Штаб виділив кошти на хіміотерапію та медикаменти для лікування супутніх захворювань.

Також серед тих, хто отримає допомогу на цьому тижні - 10-річний Олександр з Артемівського району Донецької області, у якого важкі осколкові поранення. Хлопчик разом з другом підірвався на міні. Більше місяця Штаб підтримує сім'ю і оперативно допомагав у лікуванні дитини необхідними медикаментами.

Крім цього медикаментозна підтримка операцій і термінового лікування у період з 20 по 24 квітня буде надана 7-ми дорослим мирним мешканцям Донецької та Луганської областей з важкими хронічними захворюваннями, які через відсутність соціальних виплат в зоні АТО не можуть самостійно оплатити лікування. Їм, згідно з заявками, фахівці Штабу передадуть необхідні препарати.

За час роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова адресна допомога на термінове лікування та придбання медикаментів була надана більш як 5 000 дорослих і дітей з Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, експертна рада Гуманітарного штабу Ріната Ахметова щотижня приймає рішення про виділення фінансової допомоги на термінове лікування та придбання медикаментів для мирних жителів Донецької і Луганської областей, а також тимчасових переселенців, які залишають свої заявки на «гарячу лінію» Гуманітарного штабу (0800 509 001) та електронну адресу helpdonbass@fdu.org.ua. Зверніть увагу: допомога надається лише за наявності медичної довідки.

Докладніше про те, хто може отримати допомогу на лікування від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова за посиланням: http://www.fdu.org.ua/humcenter/info