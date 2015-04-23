Жінки страждають від побічних ефектів ліків частіше за чоловіків

Фахівці вивчали реакцію клітин печінки чоловіків і жінок на такі засоби, як диклофенак, аміназин, ацетамінофен, верапаміл та омепразол. Ці препарати впливають на печінку по-різному. Виявилося, що клітини печінки жінок більш сприйнятливі до несприятливих ефектів лікарських засобів, ніж клітини печінки чоловіків, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Вчені вперше помітили гендерні відмінності на клітинному рівні. Також фахівці вивчили окремо клітини жінок в пре - та постменопаузі. Вони хотіли врахувати гормональні зміни. Клітини печінки жінок в постменопаузі були найбільш чутливими до побічних ефектів лікарських засобів.

До речі, дослідники з Університету Пенсільванії недавно розповіли про те, чому жінки частіше за чоловіків страждають від захворювань ШКТ. За словами вчених, нервові клітини, які контролюють рух їжі по кишечнику, у жінок реагують на сигнали, що надходять від мозку, повільніше, ніж у чоловіків.