Авокадо допоможе очистити печінку від токсинів

Щоб зберегти здоров'я печінки, важливо час від часу проводити чистку цього органу.

Печінка піддається постійному негативного впливу токсинів з навколишнього середовища і продуктів харчування. Щоб зберегти здоров'я печінки, важливо час від часу проводити чистку цього органу, пише telegraf.com.ua з посиланням на іноземні ЗМІ.

Є кілька способів це зробити, а японські вчені, після численних досліджень, запропонували боротися з токсинами в печінці за допомогою смачного і корисного фрукта - авокадо.

Авокадо допомагає знизити негативний вплив багатьох токсичних речовин, у тому числі і сильнодіючих отрут. Позитивні властивості авокадо пояснюються високим вмістом вітамінів, мікроелементів, харчових волокон.