Розлучення може призвести до інфаркту

Будь-яке припинення стосунків накладає відбиток на партнерів і позначається на їхньому емоційному стані. Але розлучення може не тільки спровокувати стрес і депресію, але й наблизити вас до інфаркту, пише invivio.net.

Для підтвердження своїх висновків вчені провели масштабні дослідження, в яких брали участь протягом 20 років більше 16 тисяч американців. Коли почали дослідження, то їм виповнилося 45 років. Протягом подальшого життя деяким вдалося зберегти стосунки, а хтось розлучився і знову одружився. Комусь виявилося цікавіше жити в самотності.

Виявилося, що чоловіки і жінки однаково страждають після розлучення, і ця ситуація на 25% підвищує ризик виникнення інфаркту. Причому, якщо чоловіки після розлучення відразу одружилися, то цей ризик скорочувався. А у жінок вступ у шлюб після розлучення ніяк не впливав на ризик розвитку інфаркту.

Вчені пов'язують таку ситуацію з тим, що чоловіки потребують жіночої турботи, і тому знайшовши нову дружину, заспокоюються і перестають переживати. Тоді як жінки іноді до кінця життя не можуть змиритися з минулим розлученням.

Хоча для деяких жінок розлучення, навпаки, допомагає звернути на себе увагу, відкласти сімейні турботи і зайнятися своїм здоров'ям, зовнішнім виглядом і далі насолоджуватися життям.