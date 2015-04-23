Йогурти з пробіотиками захищають від депресії

Вчені з Лейденського університету довели, що пробіотики, що містяться в живих йогуртах, знижують ризик появи депресії, пише new-s.com.ua.

Участь в експерименті взяли сорок здорових учасників, які щодня протягом місяця приймали порошки. В одних містився пробіотик, в інших плацебо. Препарати розводили молоком або теплою водою так, щоб випробовувані не підозрювали, що в рідині щось знаходиться.

Виявилось, що позбавилися від тривожних думок та проявляли менше агресії ті учасники, які пили рідину, що містила пробіотики. Ті ж, хто вживав плацебо, залишилися на початковому рівні психологічного настрою.

В ході цього експерименту з’ясувалося, що пробіотики не тільки здатні перемогти депресію, але також вони доброчинний впливають на якість шкіри.