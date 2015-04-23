Маленькі таємниці для здоров'я і краси

Сауна для імунітету.

Навесні у нас часто знижується імунітет і з'являється слабкість. Фінські вчені запевняють: підвищити імунітет допоможе... сауна! Всього 3 відвідування сауни за кілька хвилин здатні повернути життєвий тонус і опірність хворобам, пише 03info.com. Немає можливості піти в сауну? Звичайна лазня теж не підведе!

Жуйте 32 рази!

Хочете бути завжди худими і при цьому їсти все, що хочеться? Українські дієтологи пропонують чарівну формулу: їжте все, але ретельно пережовуйте. Перш ніж проковтнути їжу, прожуйте 32 рази.

Витягніть ноги!

Погано переносите довгі подорожі в літаку або автобусі? Вчені з Нідерландів дали мандрівникам таку пораду: під час поїздки сильно витягніть ноги, злегка відкиньте голову назад і розслабтеся. У такій позі набагато легше буде перенести незручності під час виснажливої поїздки.

Зелений чай з цукром.

Додавати в зелений чай цукор або краще пити його не солодким? На це питання відповіли американські дослідники-дієтологи. Додавати! Виявляється, зелений чай набагато корисніший з цукром, ніж без нього. Солодка глюкоза допомагає в 3 рази краще засвоюватися особливим речовинам - катехінам, які присутні в зеленому чаї. А вони захищають наш організм від раку і передчасного старіння.