Маски з тканини не захищають лікарів від інфекцій

Вчені підкреслюють, що лікарям всього світу необхідно відмовитися від їх застосування, пише remedium.ru.

У дослідженні щодо безпеки тканинних масок взяли участь понад 1,6 тис. медпрацівників з 14 лікарень Ханоя. У рамках експерименту вони були розділені на три групи: одні носили одноразові медичні маски з нетканих матеріалів, інші використовували тканинні маски, а решта медики увійшли до групи контролю і могли використовувати будь-які методи захисту.

Результати дослідження показали, що частота респіраторних захворювань була значно вищою серед працівників, що носили тканинні маски. Виявилося, що вони пропускають до 97% мікрочастинок, тоді як одноразові медичні маски пропускали лише 44%.

Як відзначають експерти, медичні маски призначені для захисту медпрацівників, особливо під час спалахів захворювань. Однак тканинні маски не тільки не забезпечують безпеку медиків, але і сприяють інфікуванню. Отже, необхідно відмовитися від їх використання.