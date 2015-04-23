Час прийому їжі впливає на метаболізм

"Якщо поведінкові цикли їжі і сну не узгоджуються з внутрішніми годинами організму, це негативно впливає на регуляцію рівня цукру в крові і особливо на толерантність до глюкози», - говорить невролог і автор дослідження Френк Шир (Frank Scheer) з Відділу сну і циркадних розладів (Division of Sleep and Circadian Disorders) в Бригама і Жіночому госпіталі Бостона, пише med2.ru. Люди, які працюють у нічну зміну, більше схильні до діабету 2 типу та ожиріння, продовжує невролог.

Шир і колеги створили часовий зсув для 14 здорових випробовуваних в контрольованих лабораторних умовах. Учасники вісім днів жили у звичайному денному графіку з сніданком в 8:00, вечерею в 20:00 і спали вночі. Кілька тижнів потому тим самим випробуваним змінили графік на нічний зі сніданком в 20:00, вечерею в 8:00 і денним сном.

Виявилося, що незалежно від того, в якому режимі спав і їв учасник, рівень глюкози в крові після однакових прийомів їжі був на 17% вище ввечері, ніж вранці. Отримані результати свідчать, що не поведінку людини, а швидше біологічний годинник визначає толерантність до глюкози.