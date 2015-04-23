Чим небезпечний надлишковий прийом вітамінів

Нове дослідження Центру раку Університету Колорадо (University of Colorado's Cancer Center) показало, люди, які приймають більше добавок, ніж необхідно, зазвичай мають вищий ризик розвитку раку, пише medportal.ru.

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Результати спростували очікування автора дослідів Тіма Байєрса (Tim Byers): в його попередніх експериментах на тваринах виявлено позитивний вплив вітамінних добавок, вони знижували ризики розвитку раку. У дослідженні на людях вітаміни або не перевищували ефекту плацебо, або давали зворотний результат.

В якості прикладу наводяться бета-каротин, або вітамін А (при перевищенні рекомендованої дози ризик розвитку раку легенів підвищується більше, ніж на 20%, крім того, можуть з'явитися серцево-судинні захворювання) і фолієва кислота, або вітамін В9 (збільшується кількість поліпів у кишечнику, що іноді призводить до злоякісних утворень).