Шум призводить до порушення пам'яті

Простий експеримент вчених з Європи ілюструє крихкість нашої робочої пам'яті. В ході експерименту випробувані повинні були запам'ятовувати числа, представлені на екрані комп'ютера, а потім читати їх по порядку, пише med2.ru.

При сторонніх розмовах частка помилок у відповідях збільшилася на 30%, при цьому не важливо розуміла людина мову сторонніх. Шум негативно позначався на інтелекті в цілому, причому зниження пізнавальних здібностей не залежить від гучності розмови. Той же ефект спостерігається при нормальному рівні шуму (55 децибел) і шепоті (35 децибел).

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Мало того, не тільки розмови, але навіть музика порушує короткочасну пам'ять - особливо в тих випадках, якщо вона швидко змінює темп або послідовності нот, наприклад, стаккато. І навпаки: музика з плавними переходами не впливає негативно на короткочасну пам'ять.

Психологи поки не можуть пояснити, чому короткочасна пам'ять настільки чутлива до фонового шуму. Тим не менш, його наслідки для нашого інтелекту і навіть долі очевидні: короткочасна пам'ять служить не тільки для запам'ятовування телефонних номерів, але і прийняття складних рішень.