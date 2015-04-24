Вчені вперше змінили гени в ембріоні людини

Про результати дуже спірних з етичної точки зору експериментів, чутки про які ходили з березня 2015 року, повідомляється на сторінках журналу Protein & Cell, пише lenta.ru. Коротко про дослідження розповіло видання Nature News.

Очолив експеримент Цзюньцзю Хуан (Junjiu Huang) з Університету Сунь Ятсена, намагаючись уникнути порівнянь з «Франкенштейном», взяв для дослідів нежиттєздатні ембріони, отримані з місцевих клінік планування сім'ї.

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Вчені використовували популярну систему редагування геномаCRISPR/Cas9 для видалення з ДНК мутантного гена HBB, що викликає бета-таласемію - важке генетичне захворювання крові. Саме запобігання спадкових захворювань до народження дитини і вважається головною позитивною метою генетичного редагування.

Вчені запустили ферментний комплекс CRISPR/Cas9 86 зігот. Через 48 годин редагування повинно було завершитися, а ембріони - дорости до восьми клітин.

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В результаті вижив 71 зародок, генетично були протестовані 54, але лише у 28 редактор геному правильно зробив свою роботу, а виправлену версію гена зберегли всього чотири. «Щоб проводити такі операції з нормальними ембріонами, успішність повинна наближатися до 100 відсотків. Ось чому ми зупинилися. Поки метод дуже нерозвинений», - зазначив Хуан.

Крім того, CRISPR/Cas9 часто бив мимо цілі, редагуючи геном в незапланованих ділянках. Кількість таких мутацій виявилася вищою, ніж у роботі з ембріонами мишей або клітинами дорослих людей. Подібні непередбачені і потенційно небезпечні мутації і викликають побоювання вчених, що попереджають про недосконалість цього методу.

За словами Хуана, його статтю відмовилися взяти в Nature і Science (провідні наукові журнали світу) саме через етичні проблеми, пов'язані з редагуванням геному ембріонів людини. У редакціях видання відмовилися коментувати слова вченого.

На думку академічного співтовариства, редагувати гени ембріонів небезпечно, так як вони передають змінену ДНК наступним поколінням і непомітні, на перший погляд, наслідки «правки» можуть завдати шкоди в майбутньому. Крім того, ефективна система редагування генів може потрапити в руки тих, хто використовує її в явно нелюдських цілях.

Нарешті, провальні результати китайської групи «підкреслюють те, про що ми писали [в березні]: такі дослідження потрібно призупинити і провести широку дискусію про те, куди йти далі», заявив Едвард Ланфьер (Edward Lanphier), президент компанії Sangamo Biosciences, яка спеціалізується на редагуванні ДНК в клітках дорослих людей.

Але Цзюньцзю Хуан не збирається зупиняти свої експерименти. Вчений планує зробити роботу CRISPR/Cas9 більш прицільної, вводить ферменти в іншому форматі, що дозволяє системі відключатися ще до накопичення небезпечних мутацій. Крім того, він хоче спробувати інші редактори геному (наприклад, TALEN), що дають менше непередбачених мутацій.