Чому деякі люди схильні до алкоголізму
Дослідники з Університету Співдружності Вірджинії зробили відкриття, яке допоможе пояснити, чому не завжди у питущих людей розвивається залежність від алкоголю.
Можливо, в майбутньому вченим вдасться виявити групи ризику й розробити нові ліки від алкоголізму, пише med2.ru.
Фахівці на круглих хробаках вивчили роль білкового комплексу SWI/SNF в механізмі формування залежності. Генетично люди і круглі черви схожі. Виявилося, що генетичні варіації даного комплексу тісно пов'язані з алкоголізмом, як у черв'яків, так і у людей.
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Ймовірність виникнення залежності підвищується за певних мутацій у багатьох генах. Кожна з мутацій вносить свій невеличкий внесок. За словами дослідників, виявлення генів, відповідальних за розвиток алкоголізму у черв'яків, наближає їх до розуміння механізму алкогольної залежності у людей