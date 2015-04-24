Чому деякі люди схильні до алкоголізму

Можливо, в майбутньому вченим вдасться виявити групи ризику й розробити нові ліки від алкоголізму, пише med2.ru.

Фахівці на круглих хробаках вивчили роль білкового комплексу SWI/SNF в механізмі формування залежності. Генетично люди і круглі черви схожі. Виявилося, що генетичні варіації даного комплексу тісно пов'язані з алкоголізмом, як у черв'яків, так і у людей.

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Ймовірність виникнення залежності підвищується за певних мутацій у багатьох генах. Кожна з мутацій вносить свій невеличкий внесок. За словами дослідників, виявлення генів, відповідальних за розвиток алкоголізму у черв'яків, наближає їх до розуміння механізму алкогольної залежності у людей