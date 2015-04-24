Розумова праця захистить мозок від деменції

Лобово-скронева деменція часто зустрічається серед людей молодше 65 років. Вона призводить до змін особистості, поведінки і порушенням мови. Пам'ять при цьому захворюванні не страждає. Люди з лобно-скроневою деменцією після появи перших симптомів, як правило, живуть недовго (від 6 до 10 років), пише meddaily.ru з посиланням на Zee News. Фахівці з Університету Пенсільванії вивчили результати розтину 83 осіб, що страждали від лобово-скроневої деменції і хвороби Альцгеймера. У вчених також була інформація про те, де працювали ці люди.

Фахівці розділили людей на 3 групи, виходячи з роду їх занять. В першу групу увійшли малокваліфіковані працівники заводів і сфери послуг, у другу - ті, чия робота була пов'язана з торгівлею і продажами, а в третю - висококваліфіковані фахівці, наприклад, юристи та інженери. Потім дослідники оцінили тривалість життя людей з моменту появи перших симптомів захворювань.

34 особи з лобово-скроневою деменцією в середньому прожили після цього близько семи років. Ті люди, чия робота вимагала великої віддачі, як правило, жили довше за тих, чия робота була менш складною. Так, висококваліфіковані фахівці прожили в середньому 116 місяців, а малокваліфіковані працівники - близько 72 місяців. На тривалість життя людей з хворобою Альцгеймера рід занять не впливав. Вчені додають: високий рівень освіти і розумової праці збільшують так званий когнітивний резерв. Він допомагає мозку боротися із захворюванням.