Для жінок найбільш ефективним способом омолодження є вагітність

Жінки завжди прагнуть виглядати молодо і красиво, для цього їм доводиться вдаватися до різних косметичних процедур, купувати собі дорогі косметичні засоби. Але ізраїльські вчені стверджують, що є більш ефективний спосіб омолодити свій організм, пише scienceblog.ru.

За словами дослідників з Hadassah Medical School (Єрусалим), відчувати себе молодшими жінкам допомагає вагітність. Під час цього періоду в організмі майбутньої мами регенеруються деякі тканини, сповільнюються вікові процеси. Відбувається це через те, що відбувається обмін крові між нею і дитиною.

Як додали експерти, омолодження в цьому випадку носить не косметичний ефект, а фізіологічний. Після пологів багато жінок буквально розцвітають на очах, стають більш привабливими, жіночними і ніжними.