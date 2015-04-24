Шкільні автобуси впливають на здоров'я учнів

Науковці проаналізували, як якість палива, яке використовується в шкільних автобусах, впливає на здоров'я дітей. Докладніше з результатами роботи можна ознайомитися в Тhe American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, повідомляє Газета.ру.

У дослідженні взяли участь 275 дітей, що навчаються в школах штату Вашингтон і регулярно їздять туди на шкільних автобусах. Вчені спостерігали за їх здоров'ям з 2005 по 2009 рік. За цей час були проаналізовані 597 поїздок на 188 автобусах до і після того, як у них стало використовуватися дизельне паливо з ультранизьким вмістом сірки або біопаливо.

Результати роботи показали, що після того, як автобуси стали їздити на менш шкідливому паливі, стан здоров'я дітей значно покращився: вони стали менше хворіти і рідше пропускати уроки. Особливо сильно заміна палива позначилася на частоті виникнення хвороб легенів: їх число зменшилося на 16% серед всіх дітей в середньому і на 20-31% серед школярів, які страждають від астми. Вчені впевнені, що отримані ними результати стануть достатньо переконливими для місцевої влади, щоб ті ініціювали заміну автобусів і палива на більш безпечні для дитячого здоров'я.