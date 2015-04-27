Найчастіші жіночі захворювання

Гінекологи відзначають, що серед їхніх пацієнток найбільш поширені порушення менструального циклу, ерозія шийки матки, кіста яєчника, фіброміома матки і різні запальні захворювання, серед яких інфекції, що передаються статевим шляхом, пише nashamama.com.

Тривожним сигналом є порушення менструального циклу. Це може бути ознакою розвитку міоми або кісти, які в окремих випадках вимагають не тільки терапевтичного, але і хірургічного втручання.

Запустити розвиток незапального захворювання можуть різні чинники. Це і спадковість, і ендокринні розлади, і інфекційні захворювання, а також такі нестандартні причини як зміна клімату, стреси, виснаження організму і зниження імунітету.

Вплинути на причини таких захворювань досить складно. Проте дотримання всіх правил особистої та сексуальної гігієни можуть запобігти багатьом захворюванням запального характеру. Основною причиною останніх є хвороботворні організми, які проникли в статеві органи жінки.

Симптомами запалення є незвичайні виділення з піхви, неприємний запах, свербіж, печіння в області зовнішніх статевих органів, порушення сечовипускання і менструального циклу, частими бувають і болі внизу живота.

Найчастіше запальні та інфекційні захворювання зустрічаються у молодих жінок. В останні роки почастішав діагноз «ерозія шийки матки». Дане захворювання може виникнути як наслідок раннього початку статевого життя, частої зміни партнерів, широкого розповсюдження вірусної інфекції. А от у жінок більш старшого віку частіше спостерігаються доброякісні утворення яєчників, матки та молочних залоз.