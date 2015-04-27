Американські регулятори відкликають з ринку 10-хвилинні тести на лихоманку Ебола

У контрольному відомстві заявили, що чутливість тесту поставлено під сумнів, отже, його використання може бути небезпечно для життя пацієнта, пише remedium.ru.

Відгук поширюється на 10-хвилинний тест, розроблений компанією LuSys Laboratories. Як зазначили в Адміністрації з контролю за продуктами і ліками США (FDA), даний діагностичний тест не проходив необхідних досліджень і не отримав дозвіл на продаж і використання.

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Відомо, що компанія LuSys Laboratories встигла відправити кілька партій тестів в Данію, Сьєрра-Леоне та Канаду. Однак точно невідомо, скільки саме було експортовано.

За словами експертів, використання даного діагностичного тесту становить небезпеку для життя пацієнта, так як у випадку хибнопозитивної результату, він буде поміщений в ізолятор разом з інфікованими вірусом лихоманки Ебола.

У компанії заявили, що проведені тести показали 86-відсоткову точність діагностичного тесту. Вони пояснюють відгук тіста тим, що упаковки з ним були неправильно промарковані.