Щоп'ята дитина в світі не охоплена програмами вакцинації - ВООЗ



Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала ліквідувати прогалини в імунізації, уточнивши, що на даний момент щоп'ята дитина в світі не охоплена програмами вакцинації, повідомляє Reuters.

Фахівці ВООЗ відзначили важливість активізації міжнародних зусиль щодо поширення вакцинації. Як наголосили експерти, загальна імунізація дозволяє щорічно запобігати понад 1,5 млн смертей від інфекційних захворювань.

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Згідно з доповіддю ВООЗ, світовому співтовариству не вдалося здійснити 5 з 6 завдань, визначених у Глобальній стратегії імунізації на 2006-2015 роки. Зокрема, не був досягнутий 90-відсоткове охоплення дифтерійно-правцево-кашлюкової вакциною, не вдалося ліквідувати поліомієліт, а також скоротити масштаби захворюваності на кір і правцем.

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За даними організації охорони здоров'я, близько половини дітей не були щеплені проти краснухи, а приблизно 16% не увійшли до програми імунізації проти кору. Що стосується поліомієліту, то захворюваність реєструється в Афганістані, Нігерії, Пакистані.