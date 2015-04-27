Зубні щітки перетворять на засіб діагностики захворювань

16:18, 27 квітня 2015
Зарубіжні новини
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Вони зможуть виявляти рак і хворобу Альцгеймера, секрет в технологіях мікрочіпів

Зубные щетки превратят в мощное диагностическое средство / Фото: finska.ru

Вони зможуть виявляти рак і хворобу Альцгеймера, передає meddaily.ru з посиланням на Metro. Секрет в технологіях мікрочіпів. Вони переводять інформацію про ДНК в цифровий формат. Її можна порівняти з генетичними маркерами, прив'язаними до певних захворювань.

Експерти від медицини впевнені, що подібні елементи, які розшифровують ДНК, - майбутнє науки. Вчені роблять їх все менше і менше, що відкриває широкі горизонти для використання (інсталювати їх можна практично в будь-який предмет).

Аналогічні системи допомогли в тестуванні лихоманки Ебола в Африці. Польові випробування вже пройдені, і методика добре себе зарекомендувала. Клайв Браун, директор з технологій в Oxford Nanopore, заявляє: елементи, що розшифровували послідовності ДНК, мають всі шанси стати широко застосовуваною технологією, яка моніторить наш стан здоров'я.

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