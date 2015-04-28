П'ять мільярдів людей у світі не мають доступу до безпечної хірургії

Дві третини населення Землі не мають доступу до безпечної хірургії, свідчить дослідження медичного журналу The Lancet.

Такі показники свідчать, що мільйони людей у бідних країнах помирають від хвороб, які можна вилікувати, наприклад, апендицит.

Дослідженняприпускає, що 93% населення африканських районів на південь від Сахари не може отримати базову хірургічну допомогу.

Вчені намагалися встановити, чи можуть люди дістатися до медичних закладів за період до двох годин, чи будуть процедури безпечними та чи можуть пацієнти взагалі дозволити собі лікування.

Один з авторів дослідження, директор британського Королівського центру всесвітнього здоров'я Енді Лісер зазначає, що така ситуація шокує.

"Люди помирають чи стають інвалідами, чого можна було б уникнути", - каже вчений.

"Також все більше й більше людей потрапляють за межу бідності, коли намагаються отримати хірургічну допомогу", - додає Енді Лісер.

Дослідження стверджує, що четверта частина пацієнтів, яким роблять операції, насправді не можуть собі дозволити таке втручання.

25 експертів протягом року збирали свідчення працівників медичної сфери та пацієнтів з понад 100 країн.

Зараз вони закликають громадськість звернути увагу та залучити інвестиції для хірургічної допомоги.

За їх даними, третина всіх смертей у 2010 році сталася від проблем, які можна було вирішити шляхом хірургічного втручання.

Це більше, ніж кількість смертей від СНІДу, туберкульозу та малярії разом узятих.

Якщо не вживати ніяких заходів, кажуть вчені, то витрати для глобальної економіки через ці проблеми до 2030 року становитимуть більше 12 трильйонів доларів.

Зараз автори дослідження просять 420 мільйонів доларів інвестицій.

Головна проблема полягає у підготовці достатньої кількості хірургів, анестезіологів та акушерів.

У країнах з вищими рівнем достатку, таких як Велика Британія, на 100 тисяч населення припадає 35 хірургів, тоді як у Бангладеш цей показник становить лише 1,7.

Головний автор дослідження Джон Меара Клетьян, професор хірургії у Гарвардський медичній школі, каже: "Хоча потрібні витрати досить значні, вартість бездіяльності ще вища, й вона буде збільшуватися, поки потрібні заходи відкладатимуться".

"Існує поширена помилка про те, ніби витрати на безпечну та доступну хірургію можуть собі дозволити лише найбагатші країни", - додає вчений.

Експерти відзначають, що хірургія - основна та критично важлива потреба, яку довгий час ігнорували у світовій медичний спільноті, що має трагічні наслідки.

"Весь час фокус робився на індивідуальних захворюваннях, а через те, що хірургічна допомога розпорошена при лікуванні багатьох хвороб, питання її розвитку оминалося", - розповідає Енді Лісер.

"Існує міф про тягар хірургічного лікування, про те, що воно надто дороге та призначене лише для міської еліти", - відзначає медик.

Шейн Даффі, акушер та гінеколог з Лондона, нещодавно повернувся з тренингового табору у центральній Уганді.

Там він навчав місцевих лікарів, як проводити спеціалізовані "відновлювальну хірургію після фістули".

Таку допомогу потребують жінки, які працювали у складних умовах.

Багато пацієнток втратили дітей при народженні й отримали пошкодження сечового міхура. Це може призвести до розвитку нетримання, через що від жінок відмовляються власні родини.

"Багато людей не розраховують на лікарні, тому що там немає хірургів", - каже Шейн Даффі.

"Люди живуть у спільнотах, де умови впливають вкрай негативно, й вони просто не можуть знайти досвідчених людей, які б могли їм допомогти", - додає вчений.

Факти про хірургію у світі

313 мільйонів операцій проводиться щороку по всьому світу.

Лише одна з 20 операцій проходить у найбідніших країнах, де проживає більше третини людей.

Всесвітній дефіцит щодо операцій становить щонайменше 143 мільйони операцій щороку.