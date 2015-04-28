Матері впливають на ризиковані рішення своїх дітей

Докладний звіт про виконану наукову роботу опублікований в журналі Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Вчені провели ряд експериментів, для участі в яких були запрошені діти у віці 14 років і їх мами. У рамках експерименту підліткам запропонували пройти трасу за кермом автосимулятора, при цьому фіксувалася робота їх головного мозку. У першому випадку випробовувані проходили трасу одні, у другому з ними на «пасажирському» сидінні перебувала мама. Дослідники вже проводили такі експерименти, тільки тоді супроводжуючими водіїв були їхні ровесники, присутність яких підвищувало частоту небезпечних маневрів.

Результати експериментів показали, що, перебуваючи за кермом автосимулятора cамі, підлітки були більше схильні до ризикованих стратегій поведінки в 55% випадків, а в їх головному мозку активувалися ділянки, які відповідають за відчуття винагороди. Коли поруч з підлітками перебували їхні мами, рівень прийняття таких рішень знижувався до 45%, а зони мозку, що відповідають за винагороду, працювали не дуже активно. І, навпаки, при дотриманні водієм правил дорожнього руху, наприклад зупинка на жовтий сигнал світлофора, вченими було зафіксовано порушення в префронтальній корі головного мозку, що відповідає за прийняття рішень і оцінювання обстановки. Отже, вчені змогли довести, що одна лише присутність мами допомагає людині приймати більш безпечні рішення.