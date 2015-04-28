Комарі вибирають людину за генами - вчені

Вчені взяли за основу відомі дані про те, що комах приваблює запах тіла, і досвідченим шляхом спробували з'ясувати, як реагують кровоссальні на людей зі схожим і різним набором генів, пише "Моя планета".

В ході дослідів комарам було дозволено покусати 18 ідентичних та 19 неідентичних пар близнюків. Кожна пара одночасно просувала руки в Y-подібну аеродинамічну трубу, в кінці якої в резервуарі перебували комахи у великій кількості. Далі вчені спостерігали, як комарі атакують руку кожного з близнюків.

Як і припускали дослідники, комарі кусали ідентичних близнюків з однаковою прудкістю - їх рій розподілявся рівномірно по руках одного і другого учасника, що володіють однаковими генотипами. А результати для неідентичних близнюків, які володіють різною сукупністю генів, відрізнялися: комарі розподілялися по їх руках нерівномірно, явно віддаючи перевагу комусь одному.

На думку дослідників, результати їх експериментів говорять про те, що привабливість людини для комарів обумовлюється спадкоємними генами, що відповідають за запах тіла. Надалі вони сподіваються з'ясувати, які саме гени, залучені в цей процес, що в майбутньому допоможе розробити нові способи боротьби з комарами, які є переносниками небезпечних хвороб.

"Це інтригуюче відкриття та перший випадок, коли був продемонстрований взаємозв'язок генетичних факторів і укусів комарів, - прокоментував дослідження колег доктор Девід Вітмен, викладач Ліверпульської школи тропічної медицини. - Однак потрібні масштабні дослідження, які зможуть оцінити, наскільки актуальні отримані дані і чи діють вони за межами лабораторії, де мають місце інші фактори".