Щоденне вживання алкоголю в малих дозах все одно шкодить печінці

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), причиною близько 6% смертей у світі є алкоголь. Найчастіше призводить до смерті алкогольний цироз печінки - поступова заміна тканини печінки грубою фіброзною (рубцевою) тканиною. Із вживанням алкоголю пов'язана половина випадків цирозу печінки, пише meddaily.ru з посиланням на Deccan Chronicle.

Дослідники проаналізували звіт ВООЗ про алкоголь та стан здоров'я в 193 країнах. Виявилося, коли людина, яка помірно вживала алкоголь, ставала сильно питущою, ризик цирозу печінки у неї збільшувався на 11,13%. Під зловживанням алкоголем малося на увазі щоденне споживання одного дрінка для жінок і двох дрінків для чоловіків.

Попередні дослідження показали, що ризик цирозу печінки залежить від кількості алкоголю, випитого людиною за рік. Спеціалісти вважають, що регулярне вживання алкоголю підвищує ризик набагато сильніше. Дослідники настійно рекомендують не зловживати спиртними напоями.