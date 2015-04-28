10 корисних властивостей кави

Багато людей просто не уявляють собі ранок без чашечки кави. Справді, є безліч корисних властивостей цього напою, його можна пити протягом всього дня. Численні дослідження показали, що кава має багато корисних властивостей, звичайно, якщо пити її в міру. Наводжу в приклад деякі корисні властивості цього напою.

1. Зниження ризику розвитку хвороби Альцгеймера

Дослідження показують, що антиоксиданти, що знаходяться в каві, кофеїн у поєднанні зі збільшенням GCSF (гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора) запобігають розвитку захворювання Альцгеймера. Випиті 4-5 чашок кави в день знижують ймовірність появи деменції і хвороби Альцгеймера.

2. Профілактика депресії у жінки

Кофеїн стимулює скорочення перистальтики, як результат знижується ризик розвитку депресії у жінок. Але якщо з тобою така біда трапилася, то кава тобі вже не помічник. Потрібно говорити про методи, які тебе реально виведуть з цього стану.

3. Покращує пам'ять і мислення

Щодня випита чашка кави позитивно впливає на твоє когнітивне мислення. Вона допомагає зміцнити пам'ять, в голові довше тримаються речі, про які ти дізналася в недавньому часі. Кава – чудовий спосіб поліпшити короткочасну пам'ять, але з цією метою справляються і інші продукти, наприклад, шоколад, чорниця, авокадо, зелень, вівсянка та інші.

4. Знижує ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи

Більшість людей помиляються, коли думають, що кава шкодить серцю, навпаки, випиваючи кілька чашок кави в день, ти знижуєш ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи. Кава сприяє нормальному ритму серцевих скорочень, перешкоджає розвитку інсульту та інфаркту.

5. Знижує ризик розвитку діабету 2-го ступеня

Дослідження показали, що, чим більше кави ти п'єш, тим більше вона знижує ризик розвитку цього захворювання.

6. Профілактика болю в м'язах

Якщо тобі необхідно розслабити м'язи і позбутися від болю в них після тренування, звернися до кави. Випиваючи чашку кави щоранку, ти запобіжиш цим неприємним відчуттям. Це гарна новина для тих, хто тренується щодня. Але якщо раптом у тебе закінчився цей універсальний продукт, позбутися від болю допоможе лосось.

7. Профілактика хвороби Паркінсона

Якщо ти п'єш каву, то будь спокійним, в глибокій старості до тебе не прийде ця страшна хвороба. Випиваючи 2-3 чашки кави в день, ти знижуєш ризик розвитку цього важкого захворювання на 25%.

8. Профілактика запорів

Кава запобігає розвитку закрепів, оскільки кофеїн стимулює роботу кишечника. У результаті це приводить до поліпшення травлення.

9. Зменшення ризику розвитку онкологічних захворювань

Кава знижує ризик розвитку раку глотки, стравоходу і порожнини рота, а також раку простати. Це одна із головних переваг кави.

10. Стимулює нервову систему

Всі знають, що після чашечки меленої кави ти одразу відчуваєш себе бадьоріше, з'являються сили і бажання доробити нарешті місячний звіт, над яким сидиш цілий день, дописати курсову і т. п. Завдяки кофеїну в своєму складі, кава впливає на процеси збудження в корі головного мозку.