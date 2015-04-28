Лікувальні властивості перцю чилі

Після експериментів, в яких були задіяні лабораторні миші, фахівці дійшли висновку, що перець чилі благотворно впливає на стан такого важливого органу як печінка. Його щоденний прийом, як стверджують медики, захищає печінку від формування рубцевої тканини і запобігає розвитку фіброзу.

Дослідження показало: печінка отримує захист від ушкоджень завдяки капсаїцину - активної сполуки в перці чилі. Вчені встановили, що капсаїцин перешкоджає розмноженню зірчастих клітин печінки, що сприяють формуванню фіброзу печінки (процесу, при якому в печінці розростається рубцева тканина), пише med2.ru.

Дослідження проводилося на мишах з різним ступенем пошкодження печінки, яким давали капсаїцин. У тих тварин, У яких йшло формування фіброзу, його прийом полегшував стан вже охопленої рубцевою тканиною печінки і захищав орган від подальших ушкоджень. У мишей, чия печінка зазнавала сильного впливу токсину тетрахлорметану, капсаїцин також запобігав виникненню ушкоджень печінки. Хоча при цьому з фіброзом, який вже розвинувся, він не справлявся.

Про користь капсаїцину вчені говорять не вперше. Було встановлено, що перець чилі, доданий в їжу, активізує бурі жирові клітини, які допомагають позбавитися зайвих кілограмів. Також було доведено, що вживання капсаїцину пов'язано з більшою тривалістю життя.