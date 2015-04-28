Аспірин шкодить чоловічому здоров'ю - дослідження

Вагітним жінкам не варто захоплюватися аспірином, якщо вони не хочуть зробити своїх майбутніх синів безплідними. До такого висновку прийшли британські дослідники, пише tvoymalysh.com.ua.

Вчені з Шеффілдського університету стверджують, що жінки, які приймають під час вагітності такі знеболюючі препарати, як парацетамол, аспірин і ібупрофен, ризикують фертильністю своїх синів. Тривалий вплив даних препаратів може зашкодити розвитку статевих органів хлопчиків.

Приблизно половина жінок під час вагітності активно користуються знеболюючими препаратами (найчастіше через сильні головні болі). Однак безконтрольне застосування даних препаратів, так само як і прийом відразу декількох різних таблеток може збільшити ризик майбутньої дитини народитися з недоопущеними яєчками, що здатне привести до низької якості сперми, а також раку яєчок у наступні роки.

Використовуючи під час вагітності одночасно більше одного виду знеболюючих препаратів жінки збільшують подібний ризик для своїх синів сім (!) разів. Особливо небезпечно приймати ці препарати на стадії вагітності від чотирьох до шести місяців. Прийом одного виду знеболюючих подвоює ризик порівняно з тими вагітними, які взагалі не беруть таблеток.

Причому в різних препаратів і ризики різні. Якщо прийом парацетамолу збільшує ризик в два рази, то ібупрофен або аспірин - вже в чотири рази. А використання двох різних знеболювальних препаратів у період від чотирьох до шести місяців збільшує небезпеку в 16 раз.