Савченко перевели в лікарню Москви для подальшого спостереження

Українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко перевели із СІЗО у 20-ту міськлікарню Москви.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника Федеральної служби виконання покарань РФ Христину Білоусову.

"Савченко переведено у 20-ту міську лікарню для подальшого спостереження і вироблення тактики подальшого ведення. Стан здоров'я Савченко оцінюється як задовільний", - стверджує Білоусова.

"При цьому з учорашнього дня Савченко знову стала приймати їжу", - сказала представник ФСВП.

Як повідомляв УНІАН, вчора адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив, що 28 квітня її відправляють у 20-ту міськлікарню Москви

Адвокат також розмістив листа Савченко, в якому вона, зокрема, написала, що у неї почалася алергія, але незрозуміло на що. «Ніхто сказати не може і вилікувати теж не можуть, тільки заліковують. Може, у мене вже алергія на Росію? І в'язницю?!», - додала Савченко. Вона повідомила, що важить 50 кілограмів, «цукор 2,8, тиск 90х50, температура 35,8».

"Мене переводять з в'язниці в міську лікарню, в'язничне відділення, з торгами та домовленостями, що там я почну хоч щось їсти", - повідомила Савченко.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодовку.

24 квітня Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб і в незаконному перетині кордону РФ.

Після цього, за інформацією Федеральної служби виконання покарань, Савченко посилила голодовку.

Пізніше голова російського Ради з прав людини Михайло Федотов після зустрічі із Савченко заявив, що стан її здоров'я викликає серйозні побоювання: за останній тиждень Савченко втратила понад 8 кілограмів ваги.