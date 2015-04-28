Савченко перевели в лікарню Москви для подальшого спостереження
Стан здоров'я Савченко оцінюється як задовільний
Українську льотчицю і народного депутата Надію Савченко перевели із СІЗО у 20-ту міськлікарню Москви.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на представника Федеральної служби виконання покарань РФ Христину Білоусову.
"Савченко переведено у 20-ту міську лікарню для подальшого спостереження і вироблення тактики подальшого ведення. Стан здоров'я Савченко оцінюється як задовільний", - стверджує Білоусова.
"При цьому з учорашнього дня Савченко знову стала приймати їжу", - сказала представник ФСВП.
Як повідомляв УНІАН, вчора адвокат Савченко Марк Фейгін повідомив, що 28 квітня її відправляють у 20-ту міськлікарню Москви
Адвокат також розмістив листа Савченко, в якому вона, зокрема, написала, що у неї почалася алергія, але незрозуміло на що. «Ніхто сказати не може і вилікувати теж не можуть, тільки заліковують. Може, у мене вже алергія на Росію? І в'язницю?!», - додала Савченко. Вона повідомила, що важить 50 кілограмів, «цукор 2,8, тиск 90х50, температура 35,8».
"Мене переводять з в'язниці в міську лікарню, в'язничне відділення, з торгами та домовленостями, що там я почну хоч щось їсти", - повідомила Савченко.
Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. За даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.
26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її до ПАРЄ.
У грудні Савченко оголосила голодовку.
24 квітня Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб і в незаконному перетині кордону РФ.
Після цього, за інформацією Федеральної служби виконання покарань, Савченко посилила голодовку.
Пізніше голова російського Ради з прав людини Михайло Федотов після зустрічі із Савченко заявив, що стан її здоров'я викликає серйозні побоювання: за останній тиждень Савченко втратила понад 8 кілограмів ваги.