Читання казок на ніч позитивно впливає на мозок дитини

Фахівці давно рекомендують батькам читати дітям казки на ніч. Дослідники з Медичного центру Дитячої лікарні Цинциннаті вперше довели: це розвиває в дитини здатність до навчання та ділянки мозку, пов'язані з мовою. За словами вчених, дошкільний вік є критичним періодом розвитку мозку. Тому дуже важливо не упустити момент, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

У дослідженні взяли участь 19 здорових дітей у віці від 3 до 5 років. 37% учасників були вихідцями з малозабезпечених сімей. Батьки добровольців розповіли, як часто вони читали своїм дітям, які книги вибирали для читання, як вони спілкувалися і грали з дітьми. Потім фахівці просканували мозок учасників, поки ті в навушниках слухали казки.

Дослідження показало: у дітей, яким найчастіше читали вдома, виявилася вище активність мозку в ділянках, пов'язаних з семантичною переробкою (здатність розуміти сенс мови). Дані зони мозку відповідають за мовлення і читання. Результати не змінилися після того, як дослідники врахували відмінності в рівні доходів сімей учасників.