Вакцина з вірусним білком здатна допомогти у терапії ВІЛ-інфекції

Такого висновку дійшли італійські вчені після аналізу результатів клінічних досліджень ІІ фази, пише remedium.ru.

У рамках випробувань, учасникам вводили вакцину з Tat-білком. Tat-білок є внутрішнім білком ВІЛ, у присутності якого відбувається реплікація вірусу. Ранні дослідження показали, що відсутність Тат-білка здатна зупиняти реплікацію вірусу, тобто антитіла до цього білка теоретично можуть мати профілактичний і терапевтичний ефекти.

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Для активації імунної реакції, специфічної до Tat-білку, 168 ВІЛ-інфікованим волонтерам вводилися різні дози експериментальної вакцини (7,5 або 30 мкг Tat-білка) один раз на місяць протягом 3 або 5 місяців. На момент початку випробування ні в кого з пацієнтів не було антитіл до Tat-білку.

Спостереження за учасниками КД тривали 144 тижня. Вчені констатували, що вакцина дійсно сприяла утворенню антитіл до вірусного білку. Також відзначалося підвищення рівня CD4+ лімфоцитів та інших імунних клітин. Найбільша імунна відповідь була зафіксована у пацієнтів, яким вводилося по 30 мкг Tat-білка протягом трьох місяців.

За словами дослідників, отримані ними результати свідчать про перспективність даного методу лікування ВІЛ. Однак, підкреслюють вчені, необхідно провести більш масштабні випробування безпеки та ефективності вакцини.