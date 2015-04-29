ВООЗ хоче зупинити лихоманку Ебола до початку сезону дощів

Ця міра дозволить зупинити поширення небезпечного захворювання до початку сезону дощів, відзначають фахівці, пише remedium.ru.

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Як розповіли у ВООЗ, вірус лихоманки Ебола залишається серйозною загрозою, зберігаючи високі темпи поширення. Зараз щотижня реєструється кілька десятків нових випадків зараження лихоманкою (у жовтні кожні 7 днів виявлялося більше 800 випадків). За словами експертів, необхідно прикласти всі зусилля для ліквідації епідемії до початку сезону дощів, так як потім буде утруднений доступ у віддалені регіони Гвінеї і Сьєрра-Леоне.

У Ліберії владі практично вдалося впоратися з лихоманкою Ебола – смерть останнього інфікованого було зафіксовано 27 березня. Якщо до 9 травня не буде виявлено нових випадків зараження, то країну оголосять «територією, вільною від лихоманки Ебола».