Банани і цитрусові знижують артеріальний тиск

Прийнято вважати, що велика кількість солі - основна причина високого тиску. Але, як показало дослідження, дефіцит калію в раціоні теж пов'язаний з підвищеним тиском, передає meddaily.ru з посиланням на The Times of India. Так, дівчатка-підлітки, які споживали більше калію, згодом мали знижений тиск. У дослідницькій роботі брали участь 2185 дівчаток. За ними спостерігали з 9-10 років і до 19-20 років.

А ось споживання солі (натрію) саме по собі ніяк не впливало на тиск, каже Лінн Мур з Медшколи Університету Бостона. Мабуть, споживання 3000 міліграм натрію і більше не позначається на дівчатках-підлітках, а ось споживання 2400 міліграмів калію в день і більше знижувало тиск, як систолічний, так і діастолічний.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не рекомендує споживати в день більше 2000 міліграм натрію. А ось про калій ВООЗ особливо нічого не говорить. Калій можна знайти в картоплі, бананах, томатному соусі, зелених овочах, цитрусових, рибі, йогурті і знежиреному молоці.