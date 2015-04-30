Резистентність вірусів до більшості антибіотиків стає глобальною проблемою - ВООЗ

Згідно з результатами останнього дослідження ВООЗ, лише 34 країни (з 133 представлених в роботі) розробили державні програми з протидії поширенню медикаментозної стійкості.

У ВООЗ підкреслюють, що контроль за використанням антибіотиків є основним і найбільш дієвим заходом боротьби з лікарською стійкістю мікроорганізмів. Однак у більшості країн, що розвиваються, брак фінансування та недостатньо розвинена інфраструктура ускладнює моніторинг витрат протимікробних ЛЗ.

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Безрецептурний відпуск антибіотиків широко поширений по всьому світу і сприяє безконтрольному застосуванню пацієнтами. Чималу роль в розвитку лікарської стійкості відіграють контрафактні ліки та препарати неналежної якості, так як вони можуть містити недостатні дози для лікування інфекційних захворювань.

Результати дослідження ґрунтуються на даних, наданих ВООЗ урядами 133 країн. В роботі не враховувалася інформація з 60 країн-членів ВООЗ, у тому числі США і Китаю.