У Великій Британії почали продавати набір, що діагностує ВІЛ-інфекцію

На прилавках магазинів Великої Британії з'явився перший офіційно схвалений Міністерством охорони здоров'я набір, що дозволяє зробити перевірку на наявність в крові ВІЛ-інфекції в домашніх умовах, повідомляють Новини Ізраїлю.

Прилад перевіряє рівень антитіл у краплі крові, взятої з пальця.

Точність роботи пристрою досягає 99,7%.

Повідомляється, що, на думку громадських організацій, поява в продажу цього набору суттєво зменшить кількість випадків захворювання на СНІД, які не були діагностовані.