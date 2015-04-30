У Великій Британії почали продавати набір, що діагностує ВІЛ-інфекцію
11:26, 30 квітня 2015Зарубіжні новини
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Прилад перевіряє рівень антитіл у краплі крові, взятої з пальця.
На прилавках магазинів Великої Британії з'явився перший офіційно схвалений Міністерством охорони здоров'я набір, що дозволяє зробити перевірку на наявність в крові ВІЛ-інфекції в домашніх умовах, повідомляють Новини Ізраїлю.
Прилад перевіряє рівень антитіл у краплі крові, взятої з пальця.
Точність роботи пристрою досягає 99,7%.
Повідомляється, що, на думку громадських організацій, поява в продажу цього набору суттєво зменшить кількість випадків захворювання на СНІД, які не були діагностовані.
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