Захоплення алкоголем загрожує молодим людям ураженнями мозку

Багато підлітків зловживають спиртним. І, навіть якщо потім вони починають вести здоровий спосіб життя, негативні зміни, викликані спиртним, вже не можна повернути назад. Зокрема, зміни стосуються зон мозку, що контролюють процес навчання і пам'ять, відзначає meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Відомо: мозок людини продовжує дорослішати до 25 років, говорить Мері-Луїз Рішер з Університету Дьюка. І якщо в цей період розвитку мозку людина активно споживає алкоголь, він може зіткнутися з реальними проблемами.

Це доводять експерименти з гризунами. Мишей-підлітків періодично поїли спиртним (досягався стан не розслаблення, а саме недієздатності). Потім наступав період тверезості, і тварини вже спокійно досягали дорослої стадії розвитку. Далі вчені використовували електричний подразник (вони впливали струмом на гіпокамп - зону пам'яті і навчання у мозку).

Фахівці оцінювали клітинний механізм зміцнення синапсів мозку (з'єднання нейронів) по мірі формування спогадів та освоєння нових навичок, пов'язаних з подразником. І у мишей, що пили в підлітковому віці спиртне, механізм був порушений.