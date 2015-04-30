Сир - джерело довголіття

Французи п'ють багато вина, їдять жирну їжу, а живуть в середньому 82 роки і страждають захворюваннями серцево-судинної системи в 2 рази рідше, ніж їхні сусіди – британці. Довголіття цієї нації називають французьким парадоксом і часто пояснюють корисними властивостями червоного вина, пише Здоров'я.

Виявилося, що вино – тільки одна з причин цього явища. Вчені з Університету Ааруса у Данії порівняли зразки сечі і кала 15 добровольців, які споживали різні молочні продукти. Третина випробуваних протягом 14 днів регулярно їла сир, третина – пила молоко, а решта вживала тільки вершкове масло. І в сирі, і у вершковому маслі міститься багато насичених жирів, яким часто приписують шкідливі властивості.

В аналізах людей, в раціоні яких був сир, виявили значну кількість масляної кислоти. Це речовина благотворно діє на мікрофлору кишечника, сприяє кращому переварюванню й усмоктуванню їжі, а також знижує рівень холестерину в крові.

У 2012 році подібне ддослідження вже проводили. Тоді з'ясувалося, що вживання сиру «Рокфор» знижує ризик серцево-судинних захворювань. Середньостатистичний француз в рік з'їдає майже 24 кг сиру різних сортів.