Білок корисний для діабетиків, але не більше 30 грамів на сніданок

У людей з діабетом 2 типу є складність регулювання рівня глюкози або цукру в крові, особливо після прийомів їжі, пише mednovelty.ru.

«Люди часто припускають, що їх реакція на глюкозу в ході одного прийому їжі буде ідентичною реакції під час інших прийомів, але насправді це не так», повідомила професор Джилл Кэнэлэй. „Наприклад, нам відомо, що значення має час їжі і те, що саме ми їмо, але якщо люди пропускають сніданок, то їх реакція на глюкозу за обідом буде просто величезною. У нашому дослідженні ми з'ясували, що ті, хто з'їдає сніданок, мають подібну реакцію на глюкозу після обіду“.

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Кенелей із колегами спостерігали рівні глюкози, інсуліну та деяких інших гормонів у пацієнтів з діабетом 2 типу після сніданку та обіду.

Учасники з'їдали на сніданок страви з високим вмістом білків або вуглеводів, а обід включав стандартне кількість тих і інших компонентів.

З'ясувалося, що споживання більшої кількості білка за сніданком знижує рівні глюкози після прийому їжі. Рівні інсуліну лише трохи підвищуються після обіду, що вказує на відповідну роботу організму, який регулює рівні цукру в крові.

«Пацієнтам з діабетом 2 типу важливо зрозуміти, що різні продукти вплинуть на них по-різному, і щоб знати, яка буде реакція, необхідно послідовно спостерігати рівні глюкози», сказала Кэнэлэй.

І хоча людям з високим рівнем цукру в крові корисно їсти більше білка, не варто перестаратися.

«На сніданок досить 25-30 грамів білка», - уклала вона.