У Непалі дітям, які вижили після землетрусу, проводять вакцинацію від кору

Як повідомляє Російська служба ВВС, гуманітарні організації попереджають про можливість серйозних спалахів захворювань у постраждалих від землетрусу районах Непалу.

За їх словами, забруднена вода, погані санітарні умови та відсутність нормального житла ставлять життя людей, які вижили, під загрозу.

Читайте такожВід землетрусу в Непалі постраждали 8 млн осіб - ООН

Організації зосередять зусилля на допомозі приблизно мільйону дітей, які постраждали від природної катастрофи. Проводяться програми вакцинації проти кору та інших хвороб.

У столиці країни Катманду більш як сто дітей переміщені у тимчасові помешкання, оскільки їхній притулок було зруйновано.

В результаті землетрусу наприкінці квітня в Непалі загинули понад 7 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, землетрус у Непалі магнітудою 7,9 стався вранці 25 квітня. За останніми даними, кількість жертв землетрусу становить більш як 7 тис. осіб, постраждалих - понад 14,3 тис.