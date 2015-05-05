Цькування однолітків дуже небезпечне для дітей - психологи

Про це пише агентство Reuters з посиланням на статтю в науковому журналі The Lancet Psychiatry.

Раніше вчені довели зв'язок між психологічним, емоційним і сексуальним насильством в дитинстві, і серйозними проблемами у дорослому житті, пишуть Новини Ізраїлю. Однак цькування дитини з боку його ровесників, як з'ясувалося, має ще більш небезпечні наслідки – психологічні і фізичні.

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До цього висновку вчені дійшли на підставі двох масштабних досліджень, проведених у США і Великобританії, в одному з яких брали участь 1.200 чоловік, а в іншому – 4.000.

В рамках цієї роботи психологи опитували батьків з метою відстежити погане поводження з дітьми і порівняти отримані дані з інформацією про дітей, які піддавалися цькуванню з боку однолітків і старших товаришів.

З'ясувалося, що 19% британських юнаків і дівчат та 18% їхніх американських ровесників, що піддавалися знущанням в дитинстві, страждають депресією, дратівливістю і схильністю до суїциду.

В обох групах більш важкі проблеми супроводжують дітей, що піддавалися цькування однолітків, ніж тих, хто став жертвою поганого поводження з боку дорослих. Втім, психологи не виключають, що батьки схильні применшувати масштаби своєї провини і неправильного поводження щодо дітей.