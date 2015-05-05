Аналіз крові допоможе виявляти рак яєчників

Такі попередні дані 14-річного дослідження, у якому взяли участь 46 тисяч жінок, повідомляють в Університетському коледжі Лондона, пише ВВС.

Рак яєчника нерідко призводить до смерті через те, що захворювання виявляють надто пізно.

Лише у Великобританії щороку хворобу діагностують у 7,1 тис. жінок. Понад половина з них помирають.

Рак яєчника важко виявити через те, що його симптоми - біль і здуття живота, труднощі з харчуванням - є типовими для багатьох інших розладів.

Британські вчені стверджують, що розроблена ними методика діагностики пацієнтів, яка оцінює рівень певного протеїну в крові, дозволить більш ефективно виявляти рак яєчника на ранній стадії.

Пухлини в яєчниках викликають виділення в організмі хімічної речовини CA125. Саме її наявність перевіряють в крові, коли вже є підозрілі симптоми.

Британські дослідники щороку брали аналізи крові у 46 тисяч жінок постменопаузного віку. Вони відстежували рівні CA125, і коли вони зростали - відправляли жінок на подальшу діагностику, зокрема - УЗД.

Перші результати дослідження, опубліковані у Журналі клінічної онкології, свідчать, що рак яєчників виявили у 86% цих випадків.

Британське дослідження в цій сфері стало найбільшим у світі. Його фінальні результати, зокрема дані про кількість смертей, очікуються пізніше цього року.

За отриманими даними можуть переглянути національну програму із виявлення раку яєчників.

Доктор Джеймс Брентон, онколог з британського Дослідницького центру раку, зазначає: "Використання аналізу крові для виявлення небезпеки раку яєчника у жінок має значні перспективи, але ці дослідження все ще потрібно продовжувати для того, щоб з'ясувати, чи дійсно вони можуть рятувати життя".