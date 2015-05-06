Північну і Південну Америку оголошено вільними від краснухи - ВООЗ

Північна і Південна Америка оголошені територією, вільною від ендемічної передачі краснухи, заразною вірусної хвороби, яка може викликати множинні вроджені дефекти, а також загибель плода, якщо вагітна захворіла на краснуху. Цю заяву було зроблено в рамках 13-го щорічного Тижня вакцинації в Америці (25 квітня-2 травня).

Про це повідомляє сайт Панамериканської організації охорони здоров'я (ПООЗ).

Це досягнення - результат 15-річних зусиль широкого застосування вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи (MMR) у всій західній півкулі (45 країн і територій Північної і Південної Америки).

"Ліквідація краснухи у цьому регіоні є історичним досягненням, яке відображає колективну волю країн нашого регіону, щоб працювати разом і досягти амбітних результатів у громадській охороні здоров'я. На боротьбу проти краснухи, пішло понад 15 років, але це окупилося одним з найбільш важливих досягнень Панамериканської охорони здоров'я 21-го століття. Настав час закінчити роботу з ліквідації кору," - зазначив директор ПООЗ/ВООЗ Карісса Ф. Етьєнн.

"Три роки тому, уряди погодили Глобальний план дій щодо вакцин. Одним із завдань є ліквідація краснухи в двох регіонах ВООЗ до кінця 2015 року. Я вітаю Панамериканський регіон за такі результати в досягненні цієї мети", сказав д-р Маргарет Чен, Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Краснуха викликала масові спалахи по всій Америці до введення вакцини MMR. Після широкого впровадження вакцини MMR в національні програми імунізації регіону, країни-члени ПООЗ/ВООЗ в 1994 поставлена мета ліквідації кору до 2000 року, а потім у 2003 році була поставлена мета ліквідації краснухи до 2010 року.

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Панамериканська організація охорони здоров'я, заснована в 1902 році, є найстарішою міжнародною організацією охорони здоров'я в світі. Вона працює з країнами-членами, щоб поліпшити здоров'я і якість життя людей в Північній і Південній Америці. Вона також є Регіональним бюро ВООЗ для країн Америки.