У США зареєстровано лікарський засіб проти подвійного підборіддя

Препарат каліфорнійської компанії Kythera Biopharmaceuticals з'явиться на ринку під торговою назвою Кібелла (Kybella).

В офіційній заяві FDA говориться, що ін'єкції Кібелли (синтетична дезоксихолева кислота) руйнують клітинні мембрани. При правильному введенні препарату гинуть тільки жирові клітини, однак при необережному використанні можуть бути ушкоджені інші тканини.

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Безпека та ефективність Кібелли була підтверджена в ході двох клінічних досліджень, в яких взяли участь більше тисячі дорослих волонтерів. В залежності від групи добровольці пройшли курс Кібелли або плацебо (6 процедур по 50 ін'єкцій). Як показали результати КД, у волонтерів з першої групи частіше спостерігалося скорочення жирової тканини у ділянці підборіддя, ніж у учасників з контрольної групи.

Приблизна вартість препарату поки невідомо, однак за прогнозом ринкових аналітиків, продажі Кібелли можуть скласти близько 500 млн доларів на рік.