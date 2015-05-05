Діабет провокує розвиток хвороби Альцгеймера

Дослідження вчених з Вашингтонського університету показує: стани, при яких вміст глюкози в крові складно контролювати, призводять до того, що рівень бета-амілоїду зростає, пише Здоров'я. Бета-амілоїд — це білок, який у нормі у невеликій кількості майже завжди міститься в нейронах. Однак якщо молекули бета-амілоїду приймають неправильну конфігурацію, білок стає нерозчинним і накопичується в клітинах у вигляді бляшок. Ці амілоїдні бляшки – один з перших ознак хвороби Альцгеймера.

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Щоб зрозуміти, як пов'язані сенильна деменція та підвищений рівень глюкози в крові, вчені вводили велику дозу цукру в кров мишей, генетично схильних до розвитку хвороби Альцгеймера. У молодих гризунів при цьому вміст бета-амілоїду в мозку підвищувався на 20%, а у старих, що вже мали амілоїдні бляшки, – на 40%.

Велика кількість глюкози призводила до того, що клітинні канали типу KATP тимчасово переставали працювати. В мозку ці канали відповідають за частоту нервових імпульсів, а в підшлунковій залозі регулюють вироблення інсуліну. Коли рівень глюкози в крові підвищувався, нейрони подавали електричні сигнали частіше звичайного. В деяких ділянках мозку це призводило до того, що амілоїдних бляшок формувалося більше. Якщо мишам вводили в мозок ліки, що утримують KATP канали відкритими, число амілоїдних бляшок у експериментальних мишей залишалося таким же, як і у здорових тварин.

Отже, високий рівень глюкози в крові при діабеті "вимикає" канали, що відповідають за нормальну роботу мозку. Тепер ученим належить з'ясувати, наскільки сильно при цьому страждають ділянки кори, що відповідають за пам'ять і мислення.