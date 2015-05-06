Безсоння провокує загострення хронічного болю

Під час дослідження фахівці вимірювали больову чутливість у більш ніж 10 тисяч дорослих добровольців, які стали учасниками дослідження, розпочатого ще в 1974 році.

Результати масштабного дослідження продемонстрували, що люди, які страждають від безсоння, були набагато чутливішими до болю, ніж люди, які не мають проблем зі сном. Так, добровольці, які відчувають постійний хронічний біль, а також ті, хто страждає від порушень сну, відчувають підвищену чутливість до больових відчуттів.

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«Сон і біль нерозривно пов'язані. Зокрема хронічний біль часом частіше зустрічається у людей, які страждають від поганого сну, і це стає замкнутим колом. Біль впливає на здатність людини спати, а дефіцит сну робить біль сильніше», – пояснює заступник директора «Центру розладу сну», доктор медичних наук Девід Неумер.

Результати дослідження довели, що больова чутливість теж безпосередньо пов'язана з кількістю часу, потрібного людині, щоб заснути.