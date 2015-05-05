Китаєць знепритомнів після 14 діб гри за комп'ютером, але від медичної допомоги відмовився

Про це пише Lenta.Ru з посиланням на місцеве видання.

За два тижні, проведені в інтернет-кафе, 21-річний чоловік на прізвище Сямоу практично не вставав з-за комп'ютера, лише зрідка виходив покурити. Видання зазначає, що молодий чоловік рідко їв і відмовлявся приймати душ.

Як повідомила працівниця ігрового залу, 3 травня Сямоу вирішив сходити в магазин за продуктами.

"Він не міг самостійно триматися на ногах, і я йому допомогла. Від нього жахливо смерділо", - сказала жінка.

Як пише видання, коли геймер вийшов з інтернет-кафе, відразу зомлів. Лікарі, що приїхали на місце події, спробували надати йому медичну допомогу, проте чоловік попросив їх цього не робити.

"Залиште мене у спокої і включіть мені комп'ютер, щоб я міг продовжити користуватися інтернетом", - сказав Сямоу.

Пізніше молодий чоловік додав, що втік з дому після того, як став залежним від онлайн-ігор.

Це вже не перший випадок в цьому році, коли китайські геймери потрапляють у зведення новин. На початку березня житель Шанхая помер після 19 годин безперервної гри в World of Warcraft, у січні та ж доля спіткала жителя Тайваню, який провів за "стрілялками" 32 години. У лютому 19-річний житель міста Наньтун відрубав собі руку, намагаючись позбавитися від ігрової залежності.