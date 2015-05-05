Китаєць знепритомнів після 14 діб гри за комп'ютером, але від медичної допомоги відмовився
Мешканець китайської провінції Аньхой, який знепритомнів після того, як провів за комп'ютерною грою World of Warcraft 14 діб, попросив лікарів, які приїхали за викликом, залишити його в спокої.
Про це пише Lenta.Ru з посиланням на місцеве видання.
За два тижні, проведені в інтернет-кафе, 21-річний чоловік на прізвище Сямоу практично не вставав з-за комп'ютера, лише зрідка виходив покурити. Видання зазначає, що молодий чоловік рідко їв і відмовлявся приймати душ.
Як повідомила працівниця ігрового залу, 3 травня Сямоу вирішив сходити в магазин за продуктами.
"Він не міг самостійно триматися на ногах, і я йому допомогла. Від нього жахливо смерділо", - сказала жінка.
Як пише видання, коли геймер вийшов з інтернет-кафе, відразу зомлів. Лікарі, що приїхали на місце події, спробували надати йому медичну допомогу, проте чоловік попросив їх цього не робити.
"Залиште мене у спокої і включіть мені комп'ютер, щоб я міг продовжити користуватися інтернетом", - сказав Сямоу.
Пізніше молодий чоловік додав, що втік з дому після того, як став залежним від онлайн-ігор.
Це вже не перший випадок в цьому році, коли китайські геймери потрапляють у зведення новин. На початку березня житель Шанхая помер після 19 годин безперервної гри в World of Warcraft, у січні та ж доля спіткала жителя Тайваню, який провів за "стрілялками" 32 години. У лютому 19-річний житель міста Наньтун відрубав собі руку, намагаючись позбавитися від ігрової залежності.