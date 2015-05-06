Аутизм у дівчаток виявляють пізніше, ніж у хлопчиків

Дослідники виявили, що в середньому дівчаткам ставили діагноз "аутизм" в 4 роки, а хлопчикам - в 3,8 року. За припущенням вчених, це пов'язано з тим, що у дівчаток симптоми аутизму виражені не так яскраво. Крім того, у дівчаток і у хлопчиків симптоми захворювання відрізняються

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Так, у дівчаток в основному страждає соціальне пізнання - здатність інтерпретувати соціальні сигнали. У свою чергу, для хлопчиків більш характерні повторювана поведінка і обмежене коло інтересів. У віці 10-15 років хлопчики також мають більше труднощів з розпізнаванням соціальних сигналів і використанням мови для взаємодії з іншими людьми.

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Дослідники з Університету Альберти нещодавно з'ясували, що батьки можуть самостійно помітити перші ознаки аутизму у дитини. За словами вчених, батьки знають своїх дітей краще за все. Тому багатьом лікарям для постановки вірного діагнозу необхідна їх допомога. Фахівці закликають батьків спостерігати за своїми дітьми, а лікарів - звертати увагу на побоювання батьків. Вчені нагадують: рання діагностика дозволяє підібрати оптимальну стратегію лікування.