Китай знімає обмеження на вартість лікарських препаратів



Влада Китаю скасує цінові обмеження на більшість препаратів, пише Ремедіум.

Як пояснили представники комісії, обмеження на вартість будуть зняті на всі категорії лікарських засобів, крім знеболюючих і деяких медикаментів для лікування психічних розладів.

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Деякі аналітики вважають, що зняття цінових обмежень не матиме серйозного впливу на стан фармринку Китаю, так як три чверті ЛЗ в КНР продається через госпітальну мережу, а не в аптеках.

Раніше в цьому році влада КНР оголосила про проведення реформи системи лікарського забезпечення, головним завданням якої є боротьба з корупцією та зниження цін на лікарські препарати. Так, влада має намір змінити систему поставок лікарських засобів з тим, щоб виключити з неї непотрібних посередників. Також регіональним властям належить провести централізацію і стандартизацію системи лікарського забезпечення.

На сьогодні Китай є одним із найпривабливіших ринків для фармвиробників. За оцінками експертів, до 2018 року витрати країни на лікарські препарати перевищать 185 млрд доларів.