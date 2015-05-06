Корисні властивості шоколаду

Дослідники порівнювали показники любителів шоколаду і тих, хто до цихласощів байдужий. В досліджуваній групі було 114 тисяч осіб, пише med2.ru.

В ході п'яти досліджень було доведено, що шоколад благотворно позначається на роботі серця і стан серцево-судинної системи. Ризик розвитку серцево-судинних захворювань у ласунів на 37% нижче, ніж у тих, хто уникає шоколаду або вживає його вкрай рідко. Крім того, шоколад на 29% знижує ймовірність розвитку інсульту.

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До речі, дослідники не поділяли в групі любителів різних видів шоколаду - отже, будь-який шоколад корисний.

Раніше японськими вченими було доведено, що регулярне вживання шоколаду знижує ризик серцевих захворювань за рахунок своєї здатності підвищувати рівень корисного холестерину. Правда, японці рекомендували в якості засобу профілактики чорний шоколад. «Чорний гіркий шоколад без начинок і добавок — найкорисніший. В ньому вдвічі більше корисних сполук — антиоксидантів, що захищають клітини нашого організму від вільних радикалів», — впевнені японські дослідники. Лабораторні тести біологічної активності какао-поліфенолів підтвердили їх антиоксидантну дію, яке може попередити розвиток захворювань серцево-судинної системи.