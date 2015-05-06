Австралійські вчені створили тест для визначення ризику ускладнень вагітності



Вчені з Університету Аделаїди розробили перший скринінговий тест на визначення ризику розвитку одного з чотирьох найбільш поширених ускладнень вагітності, пише remedium.ru.

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За словами дослідників, вони створили алгоритми, які розраховують вірогідність розвитку ускладнень шляхом секвенування генома пацієнтки та аналізу її медичних даних, соціально-економічних факторів, її способу життя, а також сімейного анамнезу. За допомогою нового тесту можна буде передбачити вірогідність розвитку прееклампсії, передчасних пологів, затримку утробного розвитку та гестаційного діабету.

Як зазначила один з розробників тесту, професор Клер Робертс (Claire Roberts), оцінка ризику на ранніх термінах дозволить лікарям запобігти або пом'якшити прояви ускладнень.