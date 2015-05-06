Діти, народжені передчасно, мають особливі зміни в мозку

Сканування мозку 66 дітей (47 з них народилися раніше 33 тижні, а 19 - у визначений термін) виявило у деяких неврологічні відхилення, пише meddaily.ru.

Вчених цікавили зв'язки між таламусом і корою головного мозку (ці зв'язки швидко розвиваються під час перебування недоношеної дитини в лікарні). Так, діти, що народилися в строк (37-42 тиждень), мали структури зв'язку даних зон, що дуже нагадували дорослі структури. А ось у народжених раніше 33 тижня був слабкий зв'язок між таламусом і частинами кори мозку, що підтримують вищі когнітивні функції. При цьому зв'язок виявлявся більше між таламусом і первинною сенсорною корою, що обробляє сигнали, які йдуть від обличчя, губ, щелепи, мови і горла.

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Нестача зв'язку в інших областях, можливо, виллється в подальші проблеми з навчанням, концентрацією і соціальними навичками.