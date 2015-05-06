Європі загрожує масштабна епідемія ожиріння - ВООЗ

Експерти ВООЗ закликали вжити термінових заходів для боротьби з масовим ожирінням європейці, пише Reuters.

У ВООЗ заявили, що через 15 років 89% жителів Ірландії та 77% жителів Греції матимуть надмірний індекс маси тіла. Зросте також кількість людей з ожирінням в Іспанії, Швеції, Австрії та Чехії.

"Уряди повинні робити більше, щоб обмежити рекламу нездорової їжі і зробити здорове харчування більш доступним", - зазначила д-р Лаура Веббер, яка працювала з ВООЗ та Європейською комісією у дослідженнях щодо прогнозування ситуації з ожирінням у країнах ЄС.

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Очікується, що до 2030 року у третини жінок Великої Британії буде діагностовано ожиріння, серед чоловіків будуть страждати на ожиріння 36%, а надлишкова маса тіла буде зареєстрована у 3/4 чоловічого населення країни.

Навіть у країнах, у яких зазвичай спостерігається низький рівень ожиріння, в майбутньому стане більше людей з надлишковою масою тіла. Так, у Швеції до 2030 року буде налічуватися близько 26% чоловіків і 22% жінок, хворих на ожиріння. У 2010 році їх було 14% і 12% відповідно.